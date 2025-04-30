Глава Щелкова наградил лучших учителей округа

Награждение выдающихся педагогов округа прошло в Щелкове. Это традиционное мероприятие, которое организуют в муниципалитете уже более пяти лет.

«В 2020-м я инициировал создание гранта, чтобы сказать „спасибо“ за результаты, достижения и вклад в будущее подрастающего поколения. На сегодняшний день его получили уже 134 учителя. В этом году мы поздравляем еще 30 человек», — добавил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Также на встрече озвучили итоги работы по этому направлению в прошлом году. Так, три школы муниципалитета вошли в топ-100 по Подмосковью. В округе стало больше олимпиадников и стобалльников.

Кроме того, в Новом городке открыли школу, а на Школьной улице — детский сад. Также провели капремонт трех учреждений образования.

В этом году откроют детский сад в Щелково-7. Капитально отремонтируют два школы, два детских сада и один лицей. Работы идут благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.