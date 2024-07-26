Глава Щелкова Булгаков встретился с родителями участника СВО

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с семьей Андрея Бурова. Он служит в Луганской области штурмовиком. За обеденным столом родители рассказали, что их волнует, и какая помощь сейчас необходима.

Евгений Валентинович и Татьяна Григорьевна Буровы тепло встретили главу округа. Они обсудили бытовые вопросы, работу и рассказали Андрею Булгакову про двух сыной — военных.

По словам родителей, Андрей был мобилизован в 2022 году штурмовиком. Про службу он практически ничего не рассказывает. Однако уточняет, чем можно помочь отряду, ведь в одном подразделении с ним служат еще несколько щелковских бойцов. Глава Андрей Булгаков пообещал в ближайшее время отправить гуманитарный груз.

Евгений Валентинович и Татьяна Григорьевна переехали в Щёлково более 14 лет назад. Глава семейства трудится механиком в «Водоканале», а жена — воспитатель в детском саду. Они попросили помочь с бурением скважины на даче. Глава городского округа окажет содействие.

Отдельно Татьяна Григорьевна отметила благоустройство Чкаловских озёр в городском округе Щелково.

«Приятно, что эта территория уже радует жителей, кого-то даже каждый день. Скоро все работы будут завершены», — сказал Андрей Булгаков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Много препонов». Появятся ли в айфонах RuStore и Mir Pay

Запрет как двигатель прогресса. Почему блокировка YouTube поможет российским сервисам

«Ситуация печальная». Решение ЦБ сократит число выданных ипотек

«Драконовские меры». Чему подвергли атлетов из России перед Олимпиадой

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте