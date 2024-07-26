Глава Щелкова Булгаков встретился с родителями участника СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с семьей Андрея Бурова. Он служит в Луганской области штурмовиком. За обеденным столом родители рассказали, что их волнует, и какая помощь сейчас необходима.

Евгений Валентинович и Татьяна Григорьевна Буровы тепло встретили главу округа. Они обсудили бытовые вопросы, работу и рассказали Андрею Булгакову про двух сыной — военных.

По словам родителей, Андрей был мобилизован в 2022 году штурмовиком. Про службу он практически ничего не рассказывает. Однако уточняет, чем можно помочь отряду, ведь в одном подразделении с ним служат еще несколько щелковских бойцов. Глава Андрей Булгаков пообещал в ближайшее время отправить гуманитарный груз.

Евгений Валентинович и Татьяна Григорьевна переехали в Щёлково более 14 лет назад. Глава семейства трудится механиком в «Водоканале», а жена — воспитатель в детском саду. Они попросили помочь с бурением скважины на даче. Глава городского округа окажет содействие.

Отдельно Татьяна Григорьевна отметила благоустройство Чкаловских озёр в городском округе Щелково.

«Приятно, что эта территория уже радует жителей, кого-то даже каждый день. Скоро все работы будут завершены», — сказал Андрей Булгаков.

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