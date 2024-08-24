Глава Щелкова Булгаков проверил готовность домов к отопительному сезону

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Глава городского округа Андрей Булгаков и инспекторы профильного министерства проверили готовность многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. На территории округа их более 1300.

Паспорта готовности получают многоквартирные дома, где провели теплоизоляцию, отремонтировали инженерные сети, сделали опрессовку тепловых сетей, осушили подвал и закрыли тепловой контур. Документ выдали 840 объектам. Остальные устраняют недочеты.

«Спустились в подвал дома № 6А по улице Талсинская. Здесь было много обращений от жителей. Управляющая компания провела работы по замене канализации, инженерных сетей и кранов. Привели в порядок электрику, повесили специальные светильники. Подвал осушен и обработан», — написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

В доме № 17к1 на улице Комарова отремонтировали кровлю и систему водоотведения. В доме № 6 на Краснознаменской починили электрооборудование, а в доме № 5 на улице Механизаторов поменяли входную дверь в подвал.

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