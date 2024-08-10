Глава Щелкова Андрей Булгаков встретился с семьей бойца СВО

В гости к Калашниковым приехал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Отец семейства мобилизован в зону СВО два года назад, его семью курирует администрация округа.

Глава Щелкова Андрей Булгаков в очередной раз встретился с близкими военнослужащего специальной военной операции.

«Спустя месяц снова встретились с семьей нашего военнослужащего — Калашниковыми. Повод отличный: в день рождения младшей дочки Арины исполнил ее мечту — подарил щенка корги. Счастью ребенка нет предела», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Также он договорился с дочкой военнослужащего Ариной, что когда щенок подрастет, они запишутся в «Корги-отряд» и будут помогать людям. Сейчас девочка готовится к учебному году. Новый корпус Медвежье Озерской школы № 19, куда пойдет юная ученица, откроют 2 сентября.

За прошедший месяц старший сын Кирилл поступил на бюджет в Щелковский колледж по направлению «Сетевое системное администрирование». Также администрация поможет жене бойца Нине, ей повысят квалификацию. Когда муж вернется, она станет старшей медсестрой в ЩелковЕ. В сфере здравоохранения женщина более 20 лет.

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