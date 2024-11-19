Глава Щелкова Андрей Булгаков вручил ключи от новых квартир детям-сиротам

Глава округа Андрей Булгаков и городской прокурор Денис Зайцев совместно вручили ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Это мероприятие стало частью ежегодной традиции, направленной на поддержку и обеспечение благополучия этой уязвимой категории граждан.

В этом году в Щелкове было передано шесть благоустроенных квартир, а еще 12 человек смогли воспользоваться сертификатом для приобретения собственного жилья. Эти инициативы способствуют социальной адаптации и интеграции детей в общество, предоставляя им возможность начать самостоятельную жизнь.

«Пусть это событие станет для каждого отправной точкой во взрослую жизнь! Желаю всем успехов и благополучия», — отметил Андрей Булгаков.

Напомним, что в прошлом году город также активно поддерживал детей-сирот: тогда было передано 16 благоустроенных квартир, и 3 человека воспользовались сертификатом для покупки жилья. Такие программы продолжают играть важную роль в создании условий для успешного будущего молодых людей, оставшихся без родительской опеки.

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