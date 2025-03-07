Глава Щелкова Андрей Булгаков проверил капитальный ремонт школы № 24

Подрядчик занимается отделкой и фасадными работами, а также прокладкой слаботочных систем.

Андрей Булгаков уточнил, что в рамках капитального ремонта сделают перепланировку помещений. К медицинскому кабинету добавят процедурную, а блок начальных классов сосредоточат в одном крыле. Столовую и актовый зал, которые раньше располагались в одном месте, разделят. Также уменьшат читальный зал в библиотеке, благодаря чему смогут оборудовать кабинет английского языка. Помимо этого, объединят кабинеты физики и химии, чтобы выделить еще один класс для занятий по русскому языку и литературе. После капитального ремонта в школе появится уборная для сотрудников.

«Уверен, что после завершения работ, и ученики, и педагоги останутся довольны результатом. Стремимся к тому, чтобы в каждой школе округа были созданы максимально комфортные условия», — рассказал глава округа.

Капитальный ремонт проводится в рамках национального проекта «Молодежи и дети».