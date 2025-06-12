Глава Щелкова Андрей Булгаков посетил школьный музей в гимназии № 2

Глава Щелкова Андрей Булгаков и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова посетили школьный музей в гимназии № 2. Затем они посмотрели, как проходит урок по управлению БПЛА.

В музее собрана большая коллекция — от довоенного времени с 1936 года до наших дней. Заведует экспозицией учитель основ безопасности и защиты родины, командир поискового отряда «Былина» Вячеслав Деркачев.

Некоторые родители также вносят свой вклад — приносят медали и награды родственников.

«Напомню, что в начале СВО учитель физкультуры из гимназии пошел добровольцем вместе со своими сыновьями. Они привезли в музей трофейные беспилотники, патроны, бронежилеты. С ними постоянно на связи», — отметил Андрей Булгаков.

Отдельный стенд посвящен Феликсу Янушевичу, чья дочка учится в гимназии, и бывшему ученику — Юрию Кузнецову.