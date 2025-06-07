Глава Щелкова Андрей Булгаков навестил семью участника СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков навестил участника специальной военной операции Ивана Попика и его семью. Ивана мобилизовали в 2022 году, а после он вступил в Ассоцию ветеранов СВО.

Иван занимает активную гражданскую позицию, проводит патриотические уроки в школах. Недавно он выступал на международной онлайн-встрече «Для своих», где присутствовали представители 14 стран.

Иван обсудил с главой проблемы микрорайона, работу управляющей компании.

«Главное, конечно, это периодически плохая вода, которая подается в РТС. Как и говорил ранее, вопрос уже решаем с помощью реконструкции ВНС-6. К ноябрю завершим. По содержанию дома разберем отдельно. Есть замечания к уборке подъездов и состоянию входных групп», — отметил Андрей Булгаков.

Дочь ветерана СВО учится в Гребневской школе. Она рассказала, что ее нравится заниматься в обновленном учреждении. Недавно там сделали капитальный ремонт.

«Обязательно будем вовлекать Ивана в нашу городскую жизнь: проверку и сопровождение благоустройства, ЖКХ, создание комфортной и доступной среды. Нам в команде нужны целеустремленные, смелые ребята, которые смотрят шире и хотят реальных перемен для людей», — заключил Андрей Булгаков.