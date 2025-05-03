Глава Россетей Рюмин проинспектировал ход восстановительных работ в Подмосковье

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин проинспектировал восстановительные работы после мощного снегопада в Подмосковье. На оперштабе глава компании заслушал доклады о результатах работы по возобновлению электроснабжения потребителей в регионе.

«Энергетики Группы „Россети“ столкнулись с одним из самых мощных воздействий стихии на сетевой комплекс Подмосковья за последние десять лет. Сразу же после первичной оценки силы циклона и последствий для сетевого комплекса по моему поручению в Московскую область были направлены дополнительно 185 энергетиков из других компаний Группы „Россети“ с более чем 50 единицами спецтехники», — отметил Рюмин.

Гендиректор Россетей заявил, что компания задействовала около 70 резервных источников электроснабжения, от которых хапитали социально значимые объекты, чтобы они продолжали работать в штатном режиме. Рюмин подчеркнул, что восстановительные работы ведутся круглосуточно, без остановок.