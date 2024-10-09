Глава Реутова встретился с педагогами строящейся школы в микрорайоне 10а

Встреча педагогов и родителей учеников с участием главы Реутова Филиппа Науменко и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова прошла в здании новой школы в микрорайоне 10а. На мероприятии обсудили ход строительства и будущее IT-направление учебного заведения.

По инициативе учителей и родителей в школе микрорайона 10а в Реутове обустроят классы-трансформеры. Они позволят менять пространство под нужные задачи. Также в здании появится два спортзала с душевыми и санузлом. Дети освоят здесь разные виды спорта: от футбола до тенниса. Библиотеку оборудуют демонстрационным залом, а в кабинетах естественных наук разместят современные лаборантские. Сейчас строители уже кладут плитку и выполняют отделку помещений.

На совещании присутствовала и Нелла Баранова. Вместе с другими родителями учеников женщина закладывала капсулу в фундамент школы год назад. Ее маленький сын оставил здесь отпечаток ладошки.

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