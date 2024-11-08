Глава Реутова проверил работу коммунальных служб после первого снегопада

Темой очередного совещания в администрации городского округа стала расчистка дорог, общественных пространств и тротуаров от снега и наледи. Руководитель муниципалитета Филипп Науменко обсудил с коллегами последствия первого ноябрьского снегопада.

Глава округа отметил, что первый снегопад в Реутове помог увидеть слабые места во взаимодействии городских служб. Одним из них стал мониторинг работы снегоуборочной техники. Сотрудники администрации обсудили, как усилить контроль за машинами с помощью навигационных систем.

На совещании рассмотрели просьбы горожан о более частом использовании реагентов во дворах и на тротуарах. Филипп Науменко напомнил о регламенте использования противогололедных материалов. « Будем соблюдать рекомендованный порядок обработки пешеходных зон, но при этом стремиться не допускать образования ледяной корки», — сказал он.

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