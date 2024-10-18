Глава Реутова проверил капремонт трех домов на улицах Победы и Гагарина

Обход домов № 19а и 19б на улице Победы и дома № 6 на улице Гагарина провели глава городского округа Реутов Филипп Науменко и профильные специалисты. Они оценили качество проводимых работ по капремонту.

В доме на улице Гагарина обновляют кровлю и системы газопровода. Специалисты устанавливают датчики загазованности, а также утепляют и облицовывают фасад.

Кроме того, рабочие отремонтируют входные группы и восстановят тепловой контур. Завершить работы должны до 30 ноября.

«На улице Победы строители заканчивают реконструкцию кровли. Оба дома здесь были построены в начале 1970-х годов, кровля давно нуждалась в обновлении. Работы идут по графику, подрядчик обещает завершить их до конца октября», — сказал Филипп Науменко.

Также глава муниципалитета проверил реконструкцию теплосети. Систему уже смонтировали, сейчас подключают многоквартирные дома. Работы идут по графику.

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