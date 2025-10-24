Глава Реутова провел встречу с жителями по вопросам благоустройства
Мероприятие состоялось в Центре культуры и искусств Реутова. На вопросы горожан отвечали руководитель муниципалитета Филипп Науменко, его заместители и представители профильных служб.
Одной из главных тем обсуждения стала реконструкция Центрального городского парка, запланированная на следующий год. Проект предусматривает значительное обновление территории. Будет расширена спортивная зона, установлены современные детские игровые площадки, отвечающие всем требованиям безопасности, а также полностью обновлен фонтан, который является одной из визитных карточек парка.
Один из жителей Реутова обратился к главе округа с вопросом об обеспечении доступности парка для маломобильных групп населения.
Глава Реутова ответил, что вся дорожно-тропиночная сеть, а также все съезды и заезды в парке будут восстановлены с учетом необходимых понижений и уклонов для беспрепятственного передвижения людей с ОВЗ. Это приоритетная задача, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьнвым.
Встречи с жителями в формате «выездной администрации» проходят в Реутове регулярно. Это позволяет вести открытый диалог, оперативно реагировать на обращения и детально прорабатывать каждую ситуацию на месте.