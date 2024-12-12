Глава Реутова провел встречу с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко встретился с жителями дома № 14 на Юбилейном проспекте, чтобы обсудить их просьбу о включении здания в программу капитального ремонта. На одной из выездных администраций жители обратились с просьбой утеплить и обновить фасад девятиэтажного дома.

Глава города порекомендовал жителям воспользоваться электронной платформой ГИС ЖКХ для проведения собрания. Участники встречи поддержали идею смешанного формата голосования: те, кто уверенно пользуется современными технологиями, смогут проголосовать дистанционно, а остальные — оставить свои подписи в традиционном бумажном протоколе.

Первая рабочая встреча инициативной группы назначена на четверг, 12 декабря. Управляющая компания окажет помощь в подготовке необходимых документов, чтобы уже после Нового года провести общее собрание собственников.

«Протокол собрания, где жители перечислят все виды необходимых работ капитального характера, будет направлен в Фонд капитального ремонта для принятия решения о сроках их проведения», — добавил Филипп Науменко.

Напомним, что с февраля 2022 года собственники квартир могут проводить собрания в онлайн-формате через государственную информационную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). Это нововведение значительно упростило процесс принятия решений в многоквартирных домах и позволило ускорить реализацию важных инициатив.

Жители дома № 14 выразили благодарность за оперативное реагирование и поддержку со стороны главы города и управляющей компании.