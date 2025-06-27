Глава Реутова провел встречу с участниками клуба «Активное долголетие»

Мероприятие в формате выездной администрации прошло в Реутове. Главной темой стали вопросы, волнующие участников программы «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева .

С жителями пообщались глава городского округа Реутов Филипп Науменко, представители администрации муниципалитета, депутаты и специалисты ресурсоснабжающих организаций.

Большинство обращений касались сфер благоустройства, развития транспортной и коммунальной сетей, капремонта домов и работы учреждений здравоохранения. Волновали жителей и вопросы по ремонту кровель и инженерных сетей, содержанию дворов.

Ряд вопросов специалисты решили на месте, остальные — взяли в работу. Также они запланировали провести осмотр дворов на Советской и Новогиреевской улицах уже в ближайшее время.

Также пенсионеры попросили организовать дополнительный транспорт до Новского кладбища. Предложение направят в профильное министерство Московской области.

«Выездная администрация — это хорошая возможность „сверить часы“ и получить обратную связь. Анализируя поступающие обращения, мы понимаем, какое направление требует особого внимания и дополнительного усиления», — отметил Филипп Науменко.