Глава Реутова провел совещание по оценке рейтинга управляющих компаний

Качество жизни в городском округе напрямую зависит от работы управляющих компаний. На совещании, которое провел глава муниципалитета Филипп Науменко, обсудили критерии оценки УК и способы ее улучшения.

Обновленный рейтинг УК в этом году изменился и учитывает расширенное количество параметров. Среди них — организация работы УК в единой диспетчерской службе, отсутствие просроченных задолженностей перед ресурсоснабжающими организациями, наличие жалоб на содержание контейнерных площадок, полнота размещения информации в системе ГИС ЖКХ и другие. Если УК по набранным баллам оказывается в красной зоне рейтинга, жителям посоветуют ее поменять.

Для выбора УК и проведения общего собрания собственников теперь можно использовать электронную платформу ГИС ЖКХ. Заместитель главы Реутова по вопросам ЖКХ Владимир Климов рассказал, что сейчас в 253 домах в городе идут либо объявлены собрания в электронном виде, поэтому все жильцы имеют возможность участвовать в них.

На совещании также обсудили подготовку города к весеннему сезону. Управляющие компании уже приступили к уборке дворовых территорий. Также началась мойка автобусных павильонов и проезжей части.