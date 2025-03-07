Глава Реутова провел инспекцию городских территорий

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко провел обход городских территорий, чтобы оценить состояние улиц, дворов и общественных пространств в преддверии весенне-летнего периода. В проверке приняли участие представители профильных ведомств и управляющих компаний.

Особое внимание уделили микрорайону 10А, где недавно открылась новая школа. В ходе осмотра обнаружили, что аллея между школой и детским садом, сохраненная по просьбе жителей, нуждается в благоустройстве. Зимой плиточное покрытие на аллее просело, поэтому в ближайшее время его планируют восстановить.

«Мы восстановим плитку, заново высадим газон и займемся дополнительным озеленением. Вместе с жителями и специалистами подберем подходящие виды растений, чтобы украсить эту часть города», — отметил Филипп Науменко.

Кроме того, были проверены улицы Октября, Транспортная и Юбилейный проспект. На этих участках необходимо обновить дорожную разметку, провести ямочный ремонт, проверить освещение и привести в порядок детские площадки после зимнего периода.

Глава Реутова поручил управляющим компаниям завершить работы по благоустройству дворовых территорий в течение месяца. Город должен встретить юбилейную годовщину Великой Победы в чистоте и порядке.