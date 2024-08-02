Двор на улице Октября в Реутове благоустроят по просьбе жителей

Встреча главы городского округа Реутов Филиппа Науменко с жителями прошла на улице Октября. Руководитель муниципалитета проконтролировал работу управляющей компании.

Житель дома № 8 по улице Октября на выездной администрации попросил главу Реутова проверить работу управляющей компании. Качество обслуживания дома, уборка и вывоз мусора вызывали множество вопросов у местных жителей.

Филипп Науменко вместе с депутатами и руководителями сферы ЖКХ лично приехал, чтобы обсудить ситуацию с жителями и представителями управляющей компании.

«На личном приеме горожане высказывали обеспокоенность бесхозной электропроводкой, идущей вдоль дома, и общим состоянием прилегающей территории. Вместе прошли по двору, посмотрели, что нужно сделать. Дал поручение проверить правомерность размещения электросетей, скорректировать схему уборки мусора. Подумаем, что еще можно сделать для благоустройства микрорайона», — отметил глава округа.

Сотрудники управляющей компании пообещали исправить все недостатки в ближайшее время.

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