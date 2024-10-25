Глава Реутова поздравил легенду футбола Вячеслава Чанова с 73-летием

Знаменитый советский футболист Вячеслав Чанов отметил 23 октября 73-й день рождения. Торжество проходило в спортивной школе на стадионе «Приалит».

Легендарного спортсмена поздравил глава муниципалитета Филипп Науменко. Он рассказал, что в детстве тоже тренировался у Чанова и до сих пор благодарен наставнику за спортивную закалку и поданный пример.

«Горжусь, что такие люди работают в нашем городе», — заявил глава городского округа.

Филипп Науменко зачитал на празднике поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Для нас большая честь, что под вашим началом сегодня имеют возможность заниматься ребята, которые всерьез увлечены спортом», — написал, в частности, глава региона.

Вячеслав Чанов внес большой вклад в развитие спорта в муниципалитете. Он совместно со своим воспитанником, знаменитым голкипером Игорем Акинфеевым основал в Реутове Академию вратарского мастерства, которая работает на стадионе «Приалит».

На празднике присутствовали около 40 юных футболистов из Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова и футбольной школы «Приалит». Все они были в восторге от возможности лично пообщаться с выдающимся человеком.

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