Глава Реутова посетил стройплощадку спорткомплекса Академии вратарского мастерства

В Реутове продолжают возводить спортивный комплекс Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. Руководитель муниципалитета Филипп Науменко побывал на строительной площадке объекта и ознакомился с его текущим состоянием. Ввод спорткомплекса в эксплуатацию запланировали на декабрь 2025 года.

Специалисты приступили к монолитным работам в здании, также начали готовить площадку под футбольное поле с системой подогрева. Строители уберут верхний слой грунта глубиной 60 сантиметров и уложат многослойную основу из песка и щебня, оснащенную дренажной и отопительной сетью. Сейчас на объекте трудятся 53 человека.

«Этот спортивный объект нужен жителям. Стадион „Старт“, где он располагается, всегда был востребованной площадкой — сюда приходили не только играть в футбол, но и бегать, заниматься другими видами спорта. Новый комплекс создаст для этого комфортные условия», — сказал в своем телеграм-канале Филипп Науменко.

После выполнения основных строительных работ, специалисты благоустроят территории вокруг спорткомплекса. Помимо этого, отремонтируют дороги на улицах Новая и Строителей.