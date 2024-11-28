Глава Реутова Филипп Науменко побеседовал с жильцами домов по улице Октября

В городском округе Реутов руководитель муниципалитета Филипп Науменко осмотрел содержание дворов и многоквартирных домов на улице Октября. На встрече с местными жителями обсудили вопросы благоустройства и подготовки к Новому году.

Как отметил глава Реутова Филипп Науменко в своем телеграм-канале, в 4-м и 9-м подъездах дома № 52 на улице Октября регулярно ломаются лифты.

«Дом относительно новый, замена оборудования в ближайших планах не стоит. Проговорили с управляющей компанией „Реуткомфорт“ оперативную замену вышедших из строя комплектующих и постоянный контроль состояния лифтов», — добавил он.

Горожане обратились к руководителю муниципалитета с просьбой посадить весной во дворе дома деревья и кустарники, чтобы уменьшить вред от пыли и шума.

«Крупные деревья на дворовой территории посадить не сможем — под землей идут коммуникации и расположен паркинг. А вот высадить кустарники и цветы вполне реально», — пояснил он.

Жильцы дома № 44 по улице Октября попросили помощи для реализации своих идей по обустройству подъездов, в них сейчас идет ремонт.

Также горожане задавали вопросы по поводу украшения подъездов и дворов к Новому году. По словам Филиппа Науменко, в парках уже установили четыре елки, еще 27 новогодних красавиц наряжают обслуживающие организации.

«Если жители выступают с дополнительными инициативами, мы готовы их поддержать. Но нужно помнить, что расходы на праздничную атрибутику необходимо согласовывать со всеми собственниками жилья», — сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».