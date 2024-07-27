Глава Реутова Науменко встретился с жителями на выездном приеме

Администрация городского округа провела «выездной» прием. На встрече присутствовал глава Филипп Науменко. Десятки жителей задали вопросы, в том числе предложили создать «Азбуку Реутова».

«Пешеходный переход, где „Изобретариум“ — завтра туда выйдите вместе с Евгением Александровичем и посмотрите все. Отвечая на ваш другой вопрос, Евгений Александрович работает со следственным комитетом по поводу тяговой подстанции. Мы написали письма, что мы не поддерживаем это. Там сейчас идут разбирательства», — ответил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

На встрече жители обсуждали расположение торговых точек вокруг станции, рассмотрели варианты модернизации коммунальной инфраструктуры. На некоторые вопросы реутовчане получили ответ на месте.

Жители пришли не только с вопросами, но и с предложением — создать «Азбуку Реутова». Сборник — это совместный проект краеведов и детей школы № 6. На каждую букву ученики рисовали достопримечательность городского округа, тут же написали историческую справку. Главу города такая инициатива заинтересовала.

Встречи подобного формата стали регулярными. Каждое обращение специалисты рассматривают с разных сторон. Все участники получают ответы и готовые решения.

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