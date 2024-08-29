Глава Реутова Науменко вручил учителям награды на педагогической конференции

Глава городского округа Филипп Науменко, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, настоятель Троицкого храма Михаил Конюхов и педагоги из Реутова приняли участие в августовской конференции. Градоначальник вручил награды лучшим учителям и отметил, что девять из 10 образовательных организаций округа вошли в «зеленую зону» рейтинга учреждений Подмосковья.

«Реутов всегда на региональном уровне — на высоких позициях. Попасть в число лучших школ, отвечающих всем современным требованиям — это большая, слаженная командная работа», — отметил Игорь Брынцалов.

В этом году 88 выпускников из 340 получили медали «За особые успехи в учении». Это заслуга педагогов. Более 68% из них имеют высшую и первую квалификационные категории.

«Наши дети должны иметь такой уровень подготовки, чтобы перед ними были открыты двери любых учебных заведений», — подытожил глава Реутова Филипп Науменко.

Участники конференции обсудили задачи. Очередность в детские сады должна полностью прекратиться до конца года. Помимо этого, завершается строительство школы на 1100 мест, открываются новые профильные классы. Молодые специалисты приходят на работу с помощью системы грантов.

Министр просвещения Сергей Скворцов отметил, что поддержка учителей — один из приоритетов развития Реутова.

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