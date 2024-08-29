Глава Реутова Науменко вручил учителям награды на педагогической конференции

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Ежегодная педагогическая конференция прошла в центре культуры и искусства Реутова. Глава городского округа Филипп Науменко вручил награды лучшим педагогам.

Глава городского округа Филипп Науменко, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, настоятель Троицкого храма Михаил Конюхов и педагоги из Реутова приняли участие в августовской конференции. Градоначальник вручил награды лучшим учителям и отметил, что девять из 10 образовательных организаций округа вошли в «зеленую зону» рейтинга учреждений Подмосковья.

«Реутов всегда на региональном уровне — на высоких позициях. Попасть в число лучших школ, отвечающих всем современным требованиям — это большая, слаженная командная работа», — отметил Игорь Брынцалов.

В этом году 88 выпускников из 340 получили медали «За особые успехи в учении». Это заслуга педагогов. Более 68% из них имеют высшую и первую квалификационные категории.

«Наши дети должны иметь такой уровень подготовки, чтобы перед ними были открыты двери любых учебных заведений», — подытожил глава Реутова Филипп Науменко.

Участники конференции обсудили задачи. Очередность в детские сады должна полностью прекратиться до конца года. Помимо этого, завершается строительство школы на 1100 мест, открываются новые профильные классы. Молодые специалисты приходят на работу с помощью системы грантов.

Министр просвещения Сергей Скворцов отметил, что поддержка учителей — один из приоритетов развития Реутова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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