Глава Реутова Науменко подарил бойцам СВО квадрокоптер с тепловизором

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

Из городского округа Реутов отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Помимо одежды и медикаментов, бойцам передадут квадрокоптер с тепловизором от главы муниципалитета Филиппа Науменко. Беспилотник соответствует необходимым техническим характеристикам.

Глава Реутова Филипп Науменко, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, представители организаций и неравнодушные жители отправили гуманитарную колонну в зону специальной военной операции. Народный избранник лично сопроводит груз и вручит подарки.

«Волонтерские выезды идут повсеместно. Чем сегодня интересно событие? Сегодня, в первую очередь, в Балашихе мы загрузили основной груз. Филипп Анатольевич подарил коптер с тепловизорами и со всем тем, что необходимо. Мы получили дополнительные груз, в том числе немного медикаментов, немного одежды. Объединив усилия двух территорий, завтра поедем», — сказал депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Отправка необходимых вещей — пример единства и уверенности в победе, отметил Тарас Ефименко. Жители Реутова регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции.

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