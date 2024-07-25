Глава Реутова Науменко подарил бойцам СВО квадрокоптер с тепловизором

Из городского округа Реутов отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Помимо одежды и медикаментов, бойцам передадут квадрокоптер с тепловизором от главы муниципалитета Филиппа Науменко. Беспилотник соответствует необходимым техническим характеристикам.

Глава Реутова Филипп Науменко, депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, представители организаций и неравнодушные жители отправили гуманитарную колонну в зону специальной военной операции. Народный избранник лично сопроводит груз и вручит подарки.

«Волонтерские выезды идут повсеместно. Чем сегодня интересно событие? Сегодня, в первую очередь, в Балашихе мы загрузили основной груз. Филипп Анатольевич подарил коптер с тепловизорами и со всем тем, что необходимо. Мы получили дополнительные груз, в том числе немного медикаментов, немного одежды. Объединив усилия двух территорий, завтра поедем», — сказал депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.