Глава Реутова наградил медиков к профессиональному празднику

Торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню медицинского работника, прошло 17 июня в конференц-зале Реутовской клинической больницы. Глава муниципалитета Алексей Ковязин вручил почетные грамоты и благодарственные письма за вклад в здравоохранение сотрудникам городских поликлиник.

В Реутовской клинической больнице работают более 1200 человек. В рамках мер поддержки для привлечения медицинских кадров предоставляются служебное жилье, частичная компенсация арендной платы и транспортных расходов, единовременные выплаты молодым специалистам, работникам дефицитных специальностей и врачам, пребывающим в служебных командировках в Луганской и Донецкой народных республиках, Курской области.

«Ваша профессия — одна из самых ценных не только в нашем городе, но и во всей стране. В преддверии праздника хочу поздравить вас и пожелать счастья, здоровья домашнего уюта и благополучия», — обратился к медикам Алексей Ковязин.

К поздравлениям присоединился также главный врач Реутовской клинической больницы Юрий Линниченко, поблагодаривший коллег за их труд.