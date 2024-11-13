Глава Реутова Филипп Науменко встретился с жителями улицы Победы

Жители дома по улице Победы обратились к главе Реутова за помощью в вопросах капитального ремонта. Они рассказали о трудностях в организации собрания собственников жилья, необходимого для включения дома в программу ремонта.

На встрече Филипп Науменко оценил состояние фасада, входных групп и мест общего пользования. Глава пообщался с жителями, ответил на их вопросы, а также дал поручение сотрудникам администрации помочь организовать собрание собственников. Без этого шага включить дом в план капитального ремонта невозможно.

Для удобства жителей Науменко предложил использовать электронное голосование. Он отметил, что эта система уже успешно применяется в городе, позволяя совмещать традиционные собрания с возможностью голосовать дистанционно.

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