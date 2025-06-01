Глава Реутова Филипп Науменко вручил детям с ОВЗ подарки

В преддверии Международного дня защиты детей глава Реутова Филипп Науменко навестил семьи, где воспитывают ребят с ограниченными возможностями здоровья. Он поздравил их и вручил подарки.

Филипп Науменко приехал в гости к сестрам Светлане и Елизавете. Благодаря сотрудникам отделения «Родничок» Комплексного центра социального обслуживания «Балашихинский» двойняшки учатся говорить и взаимодействовать с людьми. Руководитель муниципалитета подарил девочкам фрукты и подарочные сертификаты. Теперь юные жительницы Реутова приобретут полюбившиеся игрушки. Филипп Науменко подчеркнул, что администрация округа не оставляет семью и помогает ей преодолевать трудности.

«Одна сестренка будет выбирать жениха для любимой куклы, а вторая найдет другой подарок, который придется ей по душе. Обе девочки учатся читать, и те книги, которые мы подарили, также будут полезны для их развития», — добавил глава Реутова.

Еще одного юного жителя округа, 15-летнего Амира, Филипп Науменко поздравил с Международным днем защиты детей. Мальчик в этом году заканчивает девятый класс.

Как рассказал руководитель муниципалитета, Амир не может посещать школу, поэтому осваивает образовательную программу дистанционно.

«Сейчас юноша готовится к экзаменам. Амир увлекается информационными технологиями. В прошлом году приобрели для него удобное кресло-коляску и ноутбук, о котором он мечтал. Амир делает большие успехи, которыми поделился с нами», — отметил Филипп Науменко в своем телеграм-канале.