Глава Реутова Филипп Науменко провел выездное совещание на стадионе «Старт»

В Реутове продолжается масштабная реконструкция стадиона «Старт», который был построен еще в 1960-х годах и является знаковым объектом для города. Глава Реутова Филипп Науменко посетил стройплощадку, чтобы оценить ход работ и пообщаться с рабочими.

Сейчас на объекте идет строительство монолитной части нового здания. Уже полностью завершены работы на нижнем этаже, строители приступили к заливке колонн и монтажу инженерных коммуникаций. В этом здании будет располагаться школа вратарского мастерства, основанная известными футболистами Игорем Акинфеевым и Вячеславом Чановым.

После завершения реконструкции стадион получит современное здание площадью четыре тысячи квадратных метров. В нем разместятся спортивные залы, медицинский блок, тренажерные залы, конференц-зал и центр реабилитации. Кроме того, рабочие сообщили, что уже в конце апреля начнется обустройство футбольного поля с подогревом и современным освещением.

Реконструкция стадиона «Старт» — важная часть программы по развитию спорта в наукограде. Новый спортивный комплекс станет не только местом для тренировок и занятий спортом для детей и взрослых, но и площадкой для проведения соревнований различных уровней.