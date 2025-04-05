Глава Реутова Филипп Науменко проконтролировал ремонт дорог и дворов

Глава Реутова Филипп Науменко совместно с депутатом Московской областной думы Тарасом Ефимовым проверили, как продвигаются работы по ремонту дорог и благоустройству дворовых территорий в городе. На улице Молодежной сейчас идет замена бордюрного камня, а в скором времени начнется укладка нового асфальта.

Филипп Науменко отметил, что дорожное покрытие обновят на всей улице. Затем делегация посетила двор дома № 17 на Юбилейном проспекте, где стартовали работы по комплексному благоустройству. Там демонтируют старые бордюры, после чего займутся обновлением тротуаров, созданием дополнительных парковочных мест и укладкой асфальта.

Во время инспекции местные жители обратились к главе города с предложениями по улучшению территории. Среди просьб — перепланировка выхода с детской площадки для повышения безопасности, установка дополнительных скамеек и расширение зеленых зон. Филипп Науменко поручил учесть эти пожелания при выполнении дальнейших работ.

Кроме того, в 2025 году запланирован капитальный ремонт дорог на проспекте Мира и улице Дзержинского. Эти участки были выбраны на основе опроса жителей, так как администрация активно учитывает мнение горожан при планировании дорожных работ.