Глава Реутова Филипп Науменко передал два квадрокоптера бойцам СВО

Два новых беспилотника отправились на передовую из Реутова. Об этом главу округа Филиппа Науменко попросила жена бойца СВО и оператор БПЛА, находящийся в отпуске по ранению.

Глава муниципалитета пообещал помочь с передачей квадрокоптеров на передовую. Пару недель спустя он вместе с депутатом Московской областной Думы Тарасом Ефимовым передал технику жене военнослужащего и бойцу с позывным Маккуин. Последний отметил, что беспилотники позволяют работать удаленно и обезопасить бойцов специальной военной операции при выполнении боевых задач.

Участники обеих встреч поблагодарили администрацию Реутова и Мособлдуму за помощь в покупке дронов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».