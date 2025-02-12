Глава Раменского взял на личный контроль благоустройство поселка Ильинский

Содержание дворов и подъездов, а также общественных пространств оценила специальная комиссия, побывавшая в поселке Ильинский. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев поручил провести дополнительные проверки, а также озвучил план работ по благоустройству территории.
Ранее осматриваемая территория попала в рейтинг локаций с неудовлетворительным содержанием. Комиссия провела проверку.
По ее результатам решили провести дополнительное обследование сточных канав, чтобы качественно оценить состояние водоотведения. А представителей управляющих компаний попросили усилить работу по содержанию общедомового имущества.
Кроме того, в поселке устранят ямы на дорогах по улице 1-й Октябрьский переулок. Через пару месяцев вблизи детской площадки у дома № 57 высадят деревья.
«Мы стремимся сделать округ комфортным и привлекательным для жителей. Благодарю всех жителей за активное участие и поддержку!» — отметил Эдуард Малышев.
В Пентагоне заявили об угрозе национальным интересам США со стороны Китая
Экс-мэру Сочи Копайгородскому продлили арест до середины мая
Названа дата готовности тестов по русскому для детей мигрантов
Власти США нашли применение миллиардам долларов закрытого USAID
Захарова увидела в риторике генсека НАТО Рютте списание Украины в утиль
ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте