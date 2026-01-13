Глава Раменского проверил уборку снега в округе

Руководитель муниципалитета провел объезд территории, чтобы лично оценить ситуацию на дорогах. Представители администрации вместе с сотрудниками дорожных и коммунальных служб осмотрели ключевые участки округа.

Начальник отдела учреждения «Содержание и благоустройство» Марат Мальсургенов рассказал, что коммунальные службы в дни снегопада работают в усиленном режиме. Ежедневно в ликвидации последствий циклона задействованы 46 единиц техники и до 200 сотрудников, которые вручную убирают снег.

Службы с утра до ночи расчищают тротуары, пешеходные зоны и подъезды к социальным объектам. После завершения работ снег со дворов всего округа будут вывозить поэтапно.