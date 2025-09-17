Глава Раменского проверил строительство подземного перехода у станции Быково

Работы по строительству подземного пешеходного перехода у станции Быково в Раменском округе перешли в активную фазу. Проверить и осмотреть территорию приехал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Уже к концу года пешеходный переход соединит Южный проспект и улицу Интернациональную. Проход через МЦД-3 станет комфортным и безопасным.

Протяженность объекта составит около 50 метров. Он будет оборудован с учетом потребностей маломобильных граждан. Рядом с переходом создадут пешеходную зону.

Подрядная организация уже завершила продавливание четырех секций туннеля длиной восемь метров. Данный метод использовали из-за близости действующих железнодорожных путей. На завершающей стадии также находится диспетчерская станция, которая будет в режиме реального времени следить за ситуацией на Быковском путепроводе. Подрядчикам осталось установить 27 камер наружного видеонаблюдения, которые будут расположены на опорах освещения на протяжении всего путепровода.