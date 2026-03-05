Глава Раменского проверил строительство нового корпуса Софьинской школы
Возведение современной пристройки, которая позволит значительно расширить учебные площади, продолжается на территории Софьинской школы. Глава Раменского округа Эдуард Малышев побывал на объекте и лично оценил ход работ.
На данном этапе на стройплощадке задействованы 22 человека и три единицы техники. По словам подрядчика, во время отделочных работ число рабочих будет увеличено.
Глава Раменского округа подчеркнул, что строительство находится под его личным контролем. Объект планируют сдать точно в срок, обеспечив педагогам и учащимся максимально комфортные условия.
В трехэтажном здании обустроят дополнительные классы на 200 мест, спортзал и современную столовую, которая будет вмещать более 400 учеников. Во дворе сделают площадки для игр и спорта, проведут озеленение территории.
Новая пристройка позволит снизить нагрузку на основное здание школы, внедрить современные образовательные технологии, обеспечить полноценное физическое развитие учащихся и повысить уровень безопасности и комфорта на школьной территории.
Планируется, что новый корпус откроет свои двери для учеников в 2027 году.