Глава Раменского проверил строительство нового корпуса Софьинской школы

Возведение современной пристройки, которая позволит значительно расширить учебные площади, продолжается на территории Софьинской школы. Глава Раменского округа Эдуард Малышев побывал на объекте и лично оценил ход работ.

На данном этапе на стройплощадке задействованы 22 человека и три единицы техники. По словам подрядчика, во время отделочных работ число рабочих будет увеличено.

Глава Раменского округа подчеркнул, что строительство находится под его личным контролем. Объект планируют сдать точно в срок, обеспечив педагогам и учащимся максимально комфортные условия.

В трехэтажном здании обустроят дополнительные классы на 200 мест, спортзал и современную столовую, которая будет вмещать более 400 учеников. Во дворе сделают площадки для игр и спорта, проведут озеленение территории.