Глава Раменского проверил ремонт подъездов домов на улице Космонавтов

Масштабное обновление подъездов жилого дома № 38 на улице Космонавтов прошло в Раменском. Ремонтные работы продолжались два месяца и включили полное преображение входной зоны. Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев оценил результат.

Специалисты обновили входную группу и уложили новое плиточное покрытие на полу. Стены и потолки получили свежую покраску, установлены новые оконные блоки и современные почтовые ящики. Особое внимание уделили освещению — смонтировали энергоэффективные светодиодные светильники с аккуратной прокладкой проводки в специальных коробах.

Цветовое решение для обновленного подъезда выбирали сами жители дома. По словам Эдуарда Малышева, администрация округа продолжить уделять особое внимание благоустройству общих пространств в многоквартирных домах, считая комфорт жителей приоритетным направлением работы.