Глава Раменского проверил капремонт терапевтического корпуса больницы

Работы по капитальному ремонту терапевтического корпуса Раменской больницы перешли в активную фазу. Глава Раменского округа Эдуард Малышев проинспектировал промежуточные результаты.

Сотрудники подрядной организации приступили к отделке фасада, в ближайшее время завершат монтаж оконных блоков. Активные работы по электрике и общеобменной вентиляции продолжили.

Скоро планируют приступить к укладке плитки, обустройству теплотрассы и водопровода. Всего на объекте задействовано три единицы техники и порядка 200 специалистов.

Палаты будут рассчитаны на три койко-места. Также предусмотрены необходимые помещения для маломобильных граждан.

«Буду продолжать внимательно следить за ходом работ на каждом этапе, чтобы все было выполнено качественно и в установленные сроки», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Завершение всех работ планируется в I квартале 2026 года.