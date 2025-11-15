Глава Раменского проверил капремонт терапевтического корпуса больницы

Экскурсию по стройплощадке ему провел заместитель главврача. Они осмотрели коридоры, кабинеты и палаты.

«Действительно, мы постоянно держим ход строительных работ на контроле, контроле муниципалитета, контроле нашего главврача Сергея Маркетана. Высокая степень готовности объекта, я докладываю, порядка 80%. Мы смело можем сказать, что к концу текущего года данный терапевтический корпус с точки зрения строительных работ мы завершим», — сказал Эдуард Малышев.

Сейчас на объекте трудятся более 140 рабочих и три единицы техники. По фасаду и кровле остаются финальные штрихи. Благоустройство территории также на завершающей стадии.

По словам медиков, возможностей для эффективного лечения пациентов станет больше.