Глава Раменского проверил ход ямочного ремонта дорог во дворах

Дорожные службы округа перешли на усиленный режим работы с приходом тепла. Глава муниципалитета Эдуард Малышев проверил работы на улице Молодежной.

Эдуард Малышев регулярно выезжает с проверками. Он отметил, что уже заключен контракт с муниципальным бюджетным учреждением на восстановление ямочного покрытия на дворовых и общественных территориях. По его словам, на каждую жалобу жителей реагируют оперативно — порядка девяти обращений через «Добродел» закрывают в течение суток.

Начальник отдела учреждения «Содержание и благоустройство» Марат Мальсургенов пояснил технологию процесса: экскаватор-погрузчик срезает старый асфальт, мини-погрузчик со щеткой выметает остатки, затем яму заливают литым асфальтом, выравнивают и дают затвердеть. В работе задействовано сразу несколько единиц специализированной техники.

Дорожные службы готовы оперативно включаться в работу, чтобы сделать передвижение автомобилистов и пешеходов максимально комфортным после зимнего сезона.