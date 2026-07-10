Глава Раменского проверил благоустройство дворов

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал несколько объектов, где ведутся дорожные и благоустроительные работы. В ходе рабочей поездки он оценил организацию и темпы выполнения работ.

Одним из объектов стала улица Березовая Просека, где продолжается ремонт дорожного покрытия. Протяженность обновляемого участка превышает один километр, а общая площадь ремонта составляет более 13 тысяч квадратных метров.

«Наша цель — чтобы дороги в Раменском округе были ровными, безопасными и удобными для всех: автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. И мы последовательно ее достигаем — участок за участком, улица за улицей», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Подрядная организация выполняет работы в соответствии с утвержденным графиком и соблюдением строительных технологий. На участке укладывают новое износостойкое асфальтобетонное покрытие, заменяют бортовой камень, укрепляют обочины щебнем, а также устанавливают искусственные дорожные неровности для повышения безопасности дорожного движения.

В рамках рабочей поездки Эдуард Малышев также посетил деревню Нестерово. На улице Советской, возле дома № 17, завершается обустройство новой детской площадки. Здесь также выполнено комплексное благоустройство дворовой территории.

По итогам осмотра глава округа отметил, что работы на объектах идут в соответствии с графиком и должны быть завершены в установленные контрактом сроки.