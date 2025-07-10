Глава Раменского проверил благоустройство дворов на Дергаевской улице

Ход комплексного благоустройства территорий проконтролировал глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он оценил в том числе качество выполнения работ.

Сейчас специалисты выполняют масштабные работы в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на Дергаевской улице. Уже завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия на проездах и парковках общей площадью 12 652 квадратных метра.

Также рабочие установили новый бортовой и садовый камень, организовали парковочные пространства, выровняли грунт под будущие газоны и провели посев газонной травы.

Подрядная организация Раменское ДРСУ до 3 августа должна установить 21 лавочку и 19 урн, а также обустроить новые контейнерные площадки. Глава муниципалитета отметил, что подрядчик активно работает, чтобы завершить работы качественно и в установленные сроки.