Глава Раменского проверил благоустройство двора на улице Красный Октябрь
Масштабные работы обновлению пешеходных зон, проездов и озеленению продолжаются на дворовой территории на улице Красный Октябрь в Раменском. Руководитель муниципалитета Эдуард Малышев оценил объемы сделанного и проверил соблюдение графика.
На объекте запланирован большой комплекс мероприятий. Там обустроят новые пешеходные дорожки и тротуары с асфальтобетонным покрытием, отремонтируют проезды и парковочные карманы. Также предусмотрено устройство газонов, нанесение разметки, регулирование высоты колодцев и установка антипарковочных столбиков.
Эдуард Малышев отметил, что подрядчик задействовал все необходимые ресурсы для оперативного и качественного выполнения работ в соответствии с муниципальными стандартами. Благоустройство двора на улице Красный Октябрь завершат в ближайшее время.
Ранее глава Раменского муниципального округа проверил техническое состояние детской площадки и придомовой территории у дома № 5 на Крымской улице, после чего дал ряд поручений.