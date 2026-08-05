Глава Раменского поздравил ветерана ВОВ Илью Кищенко с днем рождения

Глава городского округа Эдуард Малышев навестил ветерана Великой Отечественной войны Илью Дмитриевича Кищенко и выразил ему благодарность за мужество и подвиг. Ветеран прошел боевой путь от Украины до Австрии и встретил Победу в Вене.

Эдуард Малышев лично поздравил Илью Дмитриевича, назвав его настоящей легендой и примером стойкости для будущих поколений.

На фронт Илья Кищенко ушел 8 мая 1943 года, когда ему было всего 16 лет. В составе Советской армии он прошел дорогами освобождения Украины, Молдавии, Болгарии, Югославии, Венгрии и Австрии. Победу ветеран встретил в Вене.

«Когда пожимаешь руку человеку, который в 16 лет ушел защищать Родину, понимаешь: перед тобой — настоящая легенда», — отметил Эдуард Малышев.

Глава округа подчеркнул, что истории ветеранов помогают сохранить связь поколений и напоминают о цене Победы.

Эдуард Малышев пожелал Илье Дмитриевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного тепла и долгих лет жизни.