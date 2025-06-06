Глава Раменского посетил веревочный парк у озера Солнечное

«Прайм Парк» расположен в лесном массиве и работает на территории округа уже третий год. Территорию посетил в ходе рабочего визита глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Руководитель муниципалитета осмотрел локации, которые предлагаются для активного отдыха. В парке оборудованы четыре веревочные трассы для разных возрастов: фиолетовая для детей от трех лет, желтая — от шести лет и при росте от 120 сантиметров, зеленая — от 10 лет при росте от 130 сантиметров, а также синяя трасса для подростков от 14 лет. Для безопасности посетителей предусмотрена непрерывная страховочная система.

Кроме того, в «Прайм Парке» можно посетить детский лабиринт, аттракцион «Гироскоп», скалодром, покататься на тарзанке и поиграть в лазертаг.

Эдуард Малышев рекомендовал местным жителям приходить в парк всей семьей и участвовать в разнообразных активностях, которые способствуют физическому развитию, тренируют координацию, ловкость и смелость.