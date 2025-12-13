Глава Раменского посетил керамическое производство в поселке Родники

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил производство керамики в поселке Родники. Мастера работают в старинной художественной технике XIX века.

Награду для премии «Золотая маска» изготавливают в Родниках. Глава оценил музейную коллекцию, а также труд сотрудников предприятия. Мастера работают в разных техниках и стилях.

«Когда мы начинаем декорировать фарфор, мы работаем в технике подглазурной. Мы работаем аэрографом, шелкографию делаем сами», — уточнил собственник предприятия Евгений Ефимов.