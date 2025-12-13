Глава Раменского посетил керамическое производство в поселке Родники
Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил производство керамики в поселке Родники. Мастера работают в старинной художественной технике XIX века.
Награду для премии «Золотая маска» изготавливают в Родниках. Глава оценил музейную коллекцию, а также труд сотрудников предприятия. Мастера работают в разных техниках и стилях.
«Когда мы начинаем декорировать фарфор, мы работаем в технике подглазурной. Мы работаем аэрографом, шелкографию делаем сами», — уточнил собственник предприятия Евгений Ефимов.
Евгений Ефимов — создатель компании, он поддерживает стремления каждого творца.
«Коллектив замечательный, дружный, наработанный. Если сейчас посмотреть, у нас 80% людей, которые отработали на предприятии 10, 15, 20 и больше лет. Мы всячески стараемся пригласить молодежь», — добавил Евгений Ефимов.
Предприятие развивается и расширяется, сохраняет уникальное ремесло и передает опыт талантливым художникам.