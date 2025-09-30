Глава Раменского посетил институт пушного животноводства в поселке Родники

Глава Раменского округа Эдуард Малышев с рабочим визитом посетил Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени Афанасьева в поселке Родники. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Директор института Глеб Косовский, доктор биологических наук и член-корреспондент Российской академии наук, провел для гостей экскурсию по научным лабораториям. Современное оборудование для исследований приобрели благодаря федеральным грантам.

Ведущий научный сотрудник Тамара Карелина рассказала о селекционной работе и недавно выведенной породе кроликов — Великородская белая. Ее характеристики улучшили для промышленного разведения. Порода отличается быстрым ростом: в три месяца животные уже весят около трех килограммов. Исследования продолжатся: специалисты будут собирать информацию о шкурковых и мясных качествах, а также участвовать в кроссах.

Отметим, что институт, основанный в 1932 году, готовит специалистов зоотехнии и биотехнологии. Вуз остается единственным в России племенным заводом по разведению кроликов породы белый великан. Также здесь работает племенной репродуктор по разведению советской шиншиллы.