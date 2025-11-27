Глава Раменского побывал на местном производстве консервов

Здесь производят широкий ассортимент консервированной и концентрированной продукции по требованиям ГОСТ. Завод на протяжении 20 лет разрабатывает современные пищевые технологии.

Помимо консервов, выпускает продукцию быстрого питания. Готовую еду длительного хранения делают в саморазогревающихся упаковках. Скоро производство планируют расширять.

«Спасибо району, нам помогли с земельным участком под строительство производственно-складского комплекса. Площадь данного комплекса будет порядка 4,5 тысячи квадратных метров. Там мы разместим и производственные цеха и складские помещения», — прокомментировал генеральный директор компании Александр Левченко.

Комбинат выпускает и еду для животных. Помимо влажного корма, будут производить и сухой. Запуск дополнительного комплекса по выпуску продукции запланирован на следующий год.