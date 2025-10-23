Глава Раменского оценил качество ремонта центральной библиотеки

Строители завершили капитальный ремонт в центральной библиотеке города. Теперь у жителей округа появилось стильное пространство для чтения книг и творчества.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев лично проверил качество ремонта. Он отметил, что все отделочные работы выполнены качественно и в срок благодаря ответственному подходу подрядчика. В конце октября ожидается поступление новой мебели, техники и стеллажей.

Главной особенностью библиотеки стал зал с декоративной колонной, которую украсили в традиционном гжельском стиле. При капитальном ремонте продумали каждую деталь. Особое внимание уделили освещению, в залах создали зоны с разной интенсивностью света.

Новый дизайн библиотеки гармонично сочетает в себе стилистику города и наследие его истории, в частности, бумагопрядильной фабрики. Отсюда и названия кабинетов — цех слова и мысли, цех вдохновения, цех литературного и культурного наследия, а также цех-лаборатория. Интерьер, выполненный в стиле ретро и лофт, создает атмосферу уюта и вдохновения

В ближайшее время будет отремонтирована и входная группа. Обновленная библиотека откроет свои двери для жителей и гостей Раменского округа в конце ноября.