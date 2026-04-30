Глава Раменского оценил фиджитал‑центр в спорткомплексе «Борисоглебский».
Первый фиджитал-центр Подмосковья готовится к открытию в спортивном комплексе «Борисоглебский». Глава округа Эдуард Малышев лично оценил новое пространство и пообщался с молодежью.
Оборудование уже установлено, сейчас идет его активное тестирование. Одним из первых опробовал возможности нового пространства участник футбольного клуба «Сатурн» Никита Зернов. «Это очень интересно. Спасибо, что нам дают такую возможность поиграть, попробовать себя», — поделился он.
Центр объединяет физическую активность и цифровые технологии. Здесь оборудованы две зоны.
«Первая зона — это цифровая, там есть футбольные, баскетбольные, хоккейные симуляторы. Есть зона для игры в компьютерные дисциплины. Поэтому здесь будут культивироваться игровые виды спорта в первую очередь. Ну, и наша классическая дисциплина — двоеборье, тактическая стрельба, когда в цифровой части ребята играют в Counter-Strike, а далее выходят на площадку для лазертага», — рассказал директор Всероссийской федерации фиджитал-спорта Мансур Зарипов.
Спорткомплекс «Борисоглебский» не случайно выбрали пилотной площадкой для создания центра. Здесь было все необходимое: логистика, помещения и, конечно, опыт проведения мероприятий. В прошлом году именно здесь прошел масштабный фестиваль инновационных видов спорта «Победа». Теперь планируют проводить турниры, соревнования и регулярные тренировки киберспортсменов. Открытие центра состоится в ближайшее время.