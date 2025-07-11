Глава Раменского округа встретился с молодежью поселка Электроизолятор

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев провел встречу в формате выездной администрации с молодежью поселка Электроизолятор. Активисты озвучили идеи по улучшению транспортной доступности, благоустройству общественных пространств и визуальному облику центра поселка.

Встреча прошла десятого июля. На мероприятии молодые жители поселка Электроизолятор задали главе округа ряд актуальных вопросов. Одной из главных тем стало развитие транспортной инфраструктуры — ребята интересовались возможностью введения льготных проездных билетов и специальных тарифов для молодежи.

Важным направлением обсуждения стало благоустройство общественных зон и создание новых мест для отдыха и досуга. По словам участников, поселку не хватает современных общественных пространств, где молодые люди могли бы проводить время.

Также активисты затронули тему визуального облика центральной части поселка. Они выразили пожелание привести к единому стилю оформление вывесок на зданиях, что сделает Электроизолятор более привлекательным и аккуратным.

Глава округа Эдуард Малышев отметил неравнодушие молодежи к экологической повестке. Он заверил, что администрация рассмотрит все озвученные предложения и постарается реализовать лучшие идеи.