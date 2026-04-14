Глава Раменского округа встретился с испытательницей невесомости

Эдуард Малышев поздравил с Днем космонавтики Людмилу Логутову. Она стала одной из первых женщин в мире, испытавших невесомость на борту самолета.

Людмила Логутова, активная жительница Раменского округа, в свои 84 года увлечена вокалом и поэзией, а в молодости прыгала с парашютом и участвовала в рискованных экспериментах вместе с первым отрядом космонавтов.

Глава Раменского округа поздравил Людмилу Логутову с Днем космонавтики, подарил цветы и памятные сувениры, а также поблагодарил за смелось и вклад в развитие российской авиации.

Людмила поделилась своими воспоминаниями в ходе встречи. Будучи девятнадцатилетней девушкой, она начала свой путь в авиации в городе Жуковский. Эксперименты в невесомости проводились на базе Летно-исследовательского института имени Громова, куда Людмила пришла работать после авиационного техникума. Параллельно она занималась в аэроклубе и летала на планерах.

Поворотным моментом стала встреча с Леонидом Китаевым, занимавшимся медицинскими исследованиями воздействия невесомости на организм человека. После прыжка с парашютом он пригласил Людмилу в команду испытуемых.