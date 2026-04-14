Глава Раменского округа встретился с испытательницей невесомости
Эдуард Малышев поздравил с Днем космонавтики Людмилу Логутову. Она стала одной из первых женщин в мире, испытавших невесомость на борту самолета.
Людмила Логутова, активная жительница Раменского округа, в свои 84 года увлечена вокалом и поэзией, а в молодости прыгала с парашютом и участвовала в рискованных экспериментах вместе с первым отрядом космонавтов.
Глава Раменского округа поздравил Людмилу Логутову с Днем космонавтики, подарил цветы и памятные сувениры, а также поблагодарил за смелось и вклад в развитие российской авиации.
Людмила поделилась своими воспоминаниями в ходе встречи. Будучи девятнадцатилетней девушкой, она начала свой путь в авиации в городе Жуковский. Эксперименты в невесомости проводились на базе Летно-исследовательского института имени Громова, куда Людмила пришла работать после авиационного техникума. Параллельно она занималась в аэроклубе и летала на планерах.
Поворотным моментом стала встреча с Леонидом Китаевым, занимавшимся медицинскими исследованиями воздействия невесомости на организм человека. После прыжка с парашютом он пригласил Людмилу в команду испытуемых.
Людмила летала в составе специальной группы космонавтов. У всех были свои задания во время экспериментов. Например, Логутова в невесомости рисовала геометрические фигуры, отвечала на вопросы, проходила тесты. А медики фиксировали показатели организма во время резких движений самолета.
Логутова связала всю жизнь с авиацией. Помимо экспериментов, занималась разработкой систем управления и математическим моделированием динамики полета, освоила все операционные системы и языки программирования того времени.
«От всей души благодарен Людмиле Логутовой за эту встречу, за ее труд, мужество и готовность поделиться своим опытом с нами. Я пожелал ей крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа на долгие годы! Пусть ее пример вдохновит наших детей и внуков на свершения, научит их верить в себя и не бояться трудностей», — сказал Эдуард Малышев.